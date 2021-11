Coronapandemie „Die Infektionszahlen in Deutschland rechtfertigen einen Lockdown“

Herr Felbermayr, wie fühlt sich der Lockdown in Ihrer neuen Heimat an?

Man kann die Narben sehen. Die Weihnachtsmärkte in Wien sind geschlossen, die Innenstadt steht voller leerer Buden. Das hat schon etwas Trostloses. Gleichzeitig sind die Regeln hier teilweise vage und erlauben eine gewisse Interpretation. Und immerhin bleiben die Schulen und Kitas offen, was für arbeitende Eltern natürlich eine große Erleichterung darstellt. Zumal mein Eindruck ist, dass doch viele weiter ins Büro gehen.