Coronapandemie: Die verpatzte Impfkampagne

Man muss Franz Kafkas Parabel zu Ende lesen, um zu ihrem existenziellen Kern vorzudringen – um zu lernen, dass man sich für seine Zukunft nicht rüsten kann, dass man ohne Wegzehrung aufbrechen muss, sein Leben besser nicht an Sicherheiten, Hoffnungen und Erwartungen knüpft. Kafkas Nachlassverwalter Max Brod hat diese Zeilen ursprünglich gestrichen, aber ohne sie ist die Parabel unvollständig: Nein, danke, er brauche für seine Reise keinen Proviant, belehrt der Herr seinen Diener, die Reise sei so lang, dass er verhungern müsse, sollte er unterwegs nicht etwas bekommen: „Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.“



Zum Unglück der Politik gehört, dass sie sich und uns diese „ungeheure Reise“ nicht zutraut und nicht zumuten will. Sie hat uns jederzeit patenonkelhaft angesprochen und liebevoll ermahnt – uns pädagogisiert, nicht regiert. Vor allem aber hat sie gemeint, uns als Bürger das große Drama der Demokratie und der Freiheit ersparen zu müssen statt es uns plastisch vor Augen zu führen; hat sich ungeachtet aller Meinungsumfragen, die die Bereitschaft der meisten Deutschen zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung signalisierten, nicht dazu durchringen können, die liberale Freiheit als Schutzrecht des Individuums gegen den Staat spannungsreich mit der Freiheit des Staates in Beziehung zu setzen, sie im Interesse aller Individuen (und paradoxerweise auch im Wege ihrer Einschränkung) zu sichern.