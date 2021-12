Coronapandemie Eine Impfpflicht verpflichtet zuerst die Politik

Diese Impfpflicht verpflichtet uns Bürgerinnen und Bürger, in bisher ungeahntem Ausmaß. Vor allem aber verpflichtet sie die Politik selbst, und zwar mehr als jemals zuvor. Wenn wir alle mitmachen, müssen Bund und Länder ebenfalls liefern, ohne Ausreden und ohne Auswege. Die Impfzentren dürfen nicht wieder schließen, Logistik und Nachschub müssen reibungslos funktionieren, das digitale Monitoring muss endlich sitzen und Aufklärungskampagnen jeden Skeptiker in jeder Ecke und an jedem Ende dieses Landes erreichen.