Coronapandemie Söder für staatliche „Not-Impfstoffwirtschaft“ – Ökonomen fordern Prämie für Unternehmen

Einen anderen Vorschlag unterbreiteten am Wochenende namhafte Ökonomen: Pharmaunternehmen sollten nach ihrer Ansicht mit Prämien zur schnelleren Lieferung von Corona-Impfstoffen bewegt werden. „Angesichts der immensen Kosten, die der Gesellschaft durch die Pandemie und die Lockdowns in ganz Europa entstehen, sollte diese Prämie sehr hoch sein“, verlangen die Wirtschaftsexperten Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts in München, und Daniel Gros, Mitglied des Vorstands am Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel, in einem am Samstag veröffentlichten Beitrag. Beide kritisierten die ihrer Ansicht nach wenig verbindlichen Bedingungen in den Verträgen mit den Pharmaherstellern wie Astrazeneca und Biontech, „die nun zu einem schleppenden Verlauf der Impfmaßnahmen führen“.