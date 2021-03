Coronapandemie Spahn bleibt auf Kosten für Schutzmasken sitzen

Im einzelnen beziffert das Ministerium die Ausgaben für Masken und andere Schutzausrüstung auf 354 Millionen Euro und für sonstige Versorgungsgüter auf 85 Millionen Euro, während für die Anschaffung von Beatmungsgeräten noch keine Ausgaben verbucht sind. Offenbar funktioniere die Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern „alles andere als reibungslos“, kritisiert der FDP-Finanzpolitiker Herbrand. Zwar habe der Bund aus Gründen der Dringlichkeit zunächst zu Recht den Löwenanteil bei Beschaffungsmaßnahmen gestemmt, er dürfe aber am Ende bei der Aufteilung der Kosten nicht in die Röhre schauen.



