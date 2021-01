Keine Chance also, dass Kafkas „Weg-von-hier“ in diesem Jahr doch noch wie ein Versprechen klingen könnte? Doch, die gibt es. Aber nicht mit Blick auf einen Impfstoff, von dem die Regierenden hoffen, er möge sie als Deus ex machina vom Regieren erlösen. Sondern mit Regierungsmut und Initiative, mit verkürzten Sommerferien zum Beispiel und einer verpflichtenden Kontaktnachverfolgung per Smartphone, mit der Ausweitung von Schnelltests, dem entscheidenden Schutz vulnerabler Gruppen oder speziellen Rechten für Geimpfte, was auch immer.