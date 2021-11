Coronaschutz am Arbeitsplatz Schluss mit dem Impfgeheimnis!

Die vierte Welle rollt, die Infektionszahlen schnellen nach oben und überall wird streng kontrolliert, ob man geimpft, genesen oder getestet ist: im Hotel, im Restaurant, im Kino – überall dort, wo fremde Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Nur an dem Ort, an dem wir die meiste Zeit verbringen, will man von all dem nichts wissen: am Arbeitsplatz.