Coronavirus: Altmaier kündigt weitere Staatsbeteiligungen in der Krise an

Der deutsche Staat wird sich nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Coronakrise nach der Lufthansa an weiteren in ihrer Existenz gefährdeten Unternehmen beteiligen. „Wir reden wahrscheinlich über einige Dutzend Fälle“, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.