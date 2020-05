Coronavirus Bezahlbarer Impfstoff für alle – Mittel in Milliardenhöhe gesucht

Diesem Ziel sollen sich aus Sicht der Organisatoren alle Teilnehmer der Geberkonferenz verpflichten. Merkel begrüßte das große Bündnis aus Regierungen und privaten Stiftungen. Mit an Bord für die „Coronavirus-Krisenreaktion“ genannte Konferenz sind unter anderen die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Weltbank und das G20-Vorsitzland Saudi-Arabien, aber auch die private Bill and Melinda Gates Foundation, die Koalition für Innovationen in der Epidemievorsorge Cepi und die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung Gavi.