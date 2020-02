Coronavirus: FDP fordert Entlastungen für die Wirtschaft

Eine „echte Wirtschaftskrise“ befürchtet auch Theurers Fraktionskollege Christian Dürr: „Unsere Unternehmen haben im internationalen Vergleich ohnehin das Nachsehen, denn schon jetzt sind die Steuerbelastungen in Deutschland weltweit am höchsten“, sagte er der WirtschaftsWoche. Das Coronavirus könne deutsche Export-Unternehmen in „extreme Schwierigkeiten bringen“. Steuersenkungen für die Wirtschaft seien daher unumgänglich, sagte Dürr, der ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion ist.