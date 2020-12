Coronavirus Impfstart vor Weihnachten? Noch sind das nur Hoffnungen

„Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie“, sagte Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Instituts am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Zahlen der Infektionen und der Toten seien zu hoch. Im Moment infizierten sich viel zu viele Menschen und: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation über Weihnachten nochmal zuspitzen wird.“ Gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte er an die deutsche Bevölkerung, den Lockdown ernst zu nehmen. In Zahlen hieß das am Dienstagmorgen: 14.432 neue Fälle und 500 Todesfälle binnen eines Tages, die von den Gesundheitsämtern an das RKI übermittelt wurden.