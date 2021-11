Coronavirus Impfstatus: Mehrheit der Deutschen für Auskunftsrecht der Arbeitgeber

„Zustimmung und Ablehnung hängen bei diesen Fragen auch von der sozialen Schicht ab“, berichtet Köcher. So unterstützt in den höheren sozialen Schichten die große Mehrheit eine generelle Auskunftspflicht, in schwächeren Schichten nur knapp jeder zweite Befragte. Der Anteil der Impfgegner und -skeptiker sei in den schwächeren Schichten dreimal so hoch wie in den höheren Schichten.



Auch das strenge italienische Modell findet hierzulande viele Befürworter. In Italien müssen seit Mitte Oktober alle Arbeitnehmer nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Wer den Nachweis nicht erbringt, wird beurlaubt und bekommt kein Gehalt. „Eine relative Mehrheit kann sich für dieses Vorgehen erwärmen“, schreibt Köcher in der WirtschaftsWoche. Laut Umfrage fänden es 45 Prozent der Bundesbürger gut, wenn eine solche Nachweispflicht auch für alle Arbeitnehmer in Deutschland eingeführt würde. 38 Prozent sind dagegen.



