Coronavirus Jetzt zahlen deutsche Firmen den Preis für ihre China-Abhängigkeit

Philipp Senff ist derzeit ein gefragter Mann. Der deutsche Anwalt arbeitet seit 2007 in Shanghai, spezialisiert auf Risiko- und Krisenmanagement. Und ein erfahrener Krisenmanager ist genau das, was viele deutsche und europäische Firmen in diesen Tagen brauchen. Denn einer ähnlich schwer zu kalkulierenden Situation war ein Großteil von ihnen in China noch nie ausgesetzt. „Das Coronavirus ist für viele Unternehmen ein unvorhergesehener Stresstest“, berichtet Senff, der für die Wirtschaftsanwaltskanzlei CMS arbeitet.