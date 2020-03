Coronavirus: Merkel begibt sich nach Kontakt mit Corona-Infiziertem in häusliche Quarantäne

Bundeskanzlerin Angela Merkel begibt sich nach Angaben ihres Sprechers in häusliche Quarantäne. „Die Bundeskanzlerin wurde nach ihrem heutigen Presseauftritt davon unterrichtet, dass ein Arzt, der am Freitagnachmittag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend mit.