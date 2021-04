Coronavirus Regierung prüft Einsatz von Tierärzten bei Impfungen

von Sonja Álvarez 01. April 2021

In den USA werden Tierärzte bereits in die Impfkampagne einbezogen, auch in Frankreich hat die oberste Gesundheitsbehörde des Landes gerade ihren Einsatz empfohlen. Nun könnte Deutschland folgen – die Tierärztinnen und -ärzte stehen bereit.