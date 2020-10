Coronavirus RKI meldet 19.000 Neuinfektionen – Merkels „Schallmauer“ durchbrochen

19.059 neue Fälle – so viele Menschen sind in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die am Samstag auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte Zahl ist die bislang höchste seit Ausbruch des Virus. Am Freitag waren es 18.681 neue Fälle gewesen. Die Werte sind allerdings nur begrenzt mit denen vom Frühjahr vergleichbar, da damals weitaus weniger Tests durchgeführt wurden.