Coronavirus Söder droht mit Ausgangssperre für ganz Bayern

Söder wies in seiner Regierungserklärung am Donnerstag in München darauf hin, dass es in Mitterteich und im Raum Wunsiedel hohe Fallzahlen gebe. Bayern wolle in keiner Kommune eine Entwicklung wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte er. Dort hatte es – nach Karneval und Skiferien – eine massive Häufung von Infektionen gegeben.