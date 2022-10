Cosco-Einstieg in Hamburg „Wir müssen für China ein Stoppschild aufstellen“

WirtschaftsWoche: Herr Vogel, die Bundesregierung hat sich geeinigt, der chinesische Staatskonzern Cosco soll sich nur mit 24,9 Prozent statt 35 Prozent am Terminal Tollerort im Hamburger Hafen beteiligen. Sechs Fachministerien hatten protestiert, der Verfassungsschutz warnt vor Naivität gegenüber China. Ist der Kanzler also naiv, wenn er den Einstieg per Machtwort durchsetzt?

Johannes Vogel: Wenn so eine große Zahl an Ministerien vor dem Einstieg warnt, und zwar über alle drei Parteifarben hinweg, dann sollten wir das sehr ernst nehmen. Nach den Erfahrungen mit Russland müssen wir doch beweisen, dass wir lernfähig sind. Dass es jetzt nicht zu einer Sperrminorität kommt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es geht aber jetzt nicht nur darum, mit Blick auf Hamburg die richtige Entscheidung zu treffen, sondern wir brauchen für unsere gesamte kritische Infrastruktur einen China-Stresstest.