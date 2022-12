Covid-19 Keine Annäherung in Ampel-Streit über Maskenpflicht

28. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau betritt mit FFP2-Maske eine Trambahn in München. Bild: Bild: dpa

Die Frage, ob in der Bahn weiter Maske getragen werden sollte, spaltet die Bundesregierung: Eine Annäherung in der Diskussion über eine mögliche schnelle Aufhebung der noch verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen ist weiterhin nicht in Sicht.