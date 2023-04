Covid-19 Lauterbach sieht Corona-Pandemie als beendet an

05. April 2023 | Quelle: dpa

«Ich glaube, dass die langen Schulschließungen so nicht notwendig gewesen sind»: Karl Lauterbach. Bild: Bild: dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Corona-Pandemie in Deutschland als beendet an. Betrachte man den Stand etwa bei den Virus-Varianten, den Impfungen und den noch vorkommenden Klinikfällen, könne man sagen, dass die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen sei, sagte Lauterbach in Berlin. „Dem ist der Fall”, sagte der Minister. „Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz.”