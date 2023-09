Covid-19: Lauterbach will doch noch 100 Millionen für Long-Covid-Forschung

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will in den Haushaltsverhandlungen im Bundestag durchsetzen, dass im Bundeshaushalt 2024 100 Millionen Euro für die Long-Covid-Erforschung bereitgestellt werden. „Das ist das Minimum, das wir benötigen“, sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin nach ersten Beratungen mit Experten.