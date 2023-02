Covid-19 Mundschutz in Bussen und Bahnen ist jetzt freiwillig

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Maskenpflicht wurde im Zuge der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Bild: Bild: dpa

Mit der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist am Donnerstag eine der am längsten durchgehend geltenden Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Die Fahrgäste sind nun nicht mehr verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung im Nah- oder Fernverkehr zu tragen - egal, in welchem Bundesland sie unterwegs sind. Bis einschließlich Mittwoch galt die Regelung noch im Fernverkehr sowie in neun Bundesländern.