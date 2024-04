CSRD, LkSG und CSDDD Das ist der Beginn eines weiteren Bürokratie-Tsunamis

Ein einziger, umfassender Bericht sollte ausreichen, um alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und die Klarheit sowie Effizienz der Berichterstattung zu verbessern und in Zeiten des Fachkräftemangels nicht unnötige Personalressourcen zu binden. Angesichts dieser Herausforderungen ist es umso wichtiger, dass der deutsche Gesetzgeber sich auf europäischer Ebene für faire Wettbewerbsbedingungen einsetzt und die nationalen Umsetzungen so nah wie möglich am EU-Regelwerk ausrichtet. Nationale Sonderlösungen würden die akuten deutschen Standortnachteile weiter verschärfen. Von enormer Bedeutung wäre auch ein Belastungsmoratorium, wie es schon lange von Unternehmen und Verbänden gefordert und 2022 vom Bundeskanzler versprochen, aber nicht eingehalten wurde.