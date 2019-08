CSU-Chef: Söder regt Verlagerung von Bundesbehörden in ostdeutsche Länder an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für die Verlagerung von Bundesbehörden in ostdeutsche Länder ausgesprochen. „Wir müssen auch über Standortverlagerungen von Bundesbehörden, von Bundeseinrichtungen reden, bis zu Forschungseinrichtungen“, sagte Söder am Dienstag beim Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt vor etwa 3000 Besuchern. Es müsse nicht alles in Berlin sein, sagte er. „Ich finde, in den neuen Ländern hätten wir dafür einen passenden Platz.“