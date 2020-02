CSU-Entwicklungsminister Müller will Wasserstoff-Produktion mit Marokko aufbauen

Die Bundesregierung will gemeinsam mit Marokko die deutsche Wasserstoffstrategie vorantreiben. Dort soll eine Referenzanlage für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe aufgebaut werden. „Die Wasserstoffproduktion soll in zwei, spätestens in fünf Jahren stehen“, sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Interview mit der WirtschaftsWoche. Wie groß das Projekt werde, hänge auch davon ab, ob sich deutsche Firmen beteiligen. „Wir wollen so zeigen, dass grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig produziert werden kann“, so Müller.