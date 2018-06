CSU: Markus Söders erste 100 Tage – Bayerns Wahlkampf und Berlins Ärger

Entsprechend selbstbewusst gibt dieser sich: „Ihr Vorwurf: Der macht, was er sagt. Ich sehe das als Lob. Und dann: Wir geben Geld für die einheimische Bevölkerung aus. Dazu stehe ich auch.“ Bei aller zur Schau gestellten Gelassenheit ist Söder aber auch klar: Ob er und die CSU die Wahl gewinnen werden, entscheidet sich am Ende nicht in Bayern, sondern an der Lösung der Asylfrage in Brüssel und Berlin. Und das dürfte den Kontrollmenschen Söder gar nicht freuen.