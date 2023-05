CSU-Parteitag Die andere Krönung: Hochamt für Markus Söder

Im Zentrum aller Überlegungen steht jedoch die Landtagswahl Anfang Oktober – zeitgleich mit der in Hessen. Seit Monaten schon tourt Söder von morgens bis abends kreuz und quer durch sein Bundesland – kaum ein Termin von gewisser Relevanz, den der Ministerpräsident nicht selbst wahrnimmt. Nach dem schwachen Abschneiden bei der Wahl 2018 mit 37,2 Prozent und einem Verlust von mehr als zehn Prozentpunkten will Söder jetzt mit einem Ergebnis von 40 Prozent plus x seinen Anspruch untermauern, die einzig verbliebene Volkspartei Europas zu führen, die noch in die Nähe absoluter Mehrheiten kommen kann.



Lesen Sie auch: Friedrich Merz weiß die Krise nicht zu nutzen



In den Umfragen liegen de Christsozialen stabil bei 40 Prozent – klar vor den zweitplatzierten Grünen mit rund 15 Prozent. Alles deutet darauf hin, dass Söder mit den Freien Wählern weiter koalieren und regieren will – die Grünen hält er deutlich auf Abstand. Dass er mit einem Ergebnis von über 40 Prozent auch wieder Spekulationen um eine erneute Kanzlerkandidatur befeuert, ist ganz in seinem Sinne – strahlt sein Image doch so über den Freistaat hinaus. Natürlich ließ er erst kürzlich in einer Fernsehsendung wieder wissen, dass seine Lebensaufgabe in Bayern liege und er als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung stehe. Aber diese Formulierungen hat er auch vor der letzten Bundestagswahl gebraucht – das Ergebnis ist bekannt.