CSU und CDU: Seehofer will eigenen Bundestagswahlkampf

CSU-Vorstandsmitglied Ilse Aigner glaubt fest an Parteichef Horst Seehofer als Zugpferd bei der Bundestagswahl 2017. „Ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle - in welcher Formation - mit Horst Seehofer in die Bundestagswahl gehen“, sagte die bayerische Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin am Samstag im Bayerischen Rundfunk. Seehofer werde auch ein gewichtiges Wort anschließend bei den Koalitionsverhandlungen mitsprechen.