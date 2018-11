CSU-Vorsitz Söder will CSU und CDU miteinander versöhnen

Söder hatte am Sonntag offiziell seine Kandidatur für die Nachfolge von CSU-Chef Horst Seehofer angekündigt, der am 19. Januar auf einem Sonderparteitag von seinem Parteiamt zurücktreten will. Söder will an Seehofer als Innenminister aber festhalten. „Wir wollen Stabilität der Regierung und Kontinuität. Das gilt auch für Berlin“, sagte Söder auf die Frage nach Seehofers Zukunft. Auch der von Seehofer berufene Generalsekretär Markus Blume soll bleiben.