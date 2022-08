Cum-Ex-Skandal: Ampel-Kreise: Finanzausschuss wird Scholz nicht zu Warburg-Affäre vorladen

„Nach der jüngsten Befragung vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg ist von einer erneuten Befragung kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten“, hieß es am Dienstagabend in Kreisen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Daher werde zum jetzigen Zeitpunkt von einer Einladung abgesehen. Bundestags-Präsidentin Bärbel Bas (SPD) hatte zuvor auf Antrag der oppositionellen Union eine Sondersitzung des Ausschusses am kommenden Montag bewilligt. Die Tagesordnung soll voraussichtlich am Mittwoch vereinbart werden.