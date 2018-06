Curry & Politics „Die Grünen sind gegenwärtig die Steigbügelhalter der AfD“

von Benedikt Becker 05. Juni 2018

FDP-Chef Christian Linder bei Curry & Politics, einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung von „WirtschaftsWoche“ und „Handelsblatt“. Bild: Dominik Butzmann Bild:

Wer trägt die Schuld am BAMF-Skandal? Christian Lindner will diese Frage in einem Untersuchungsausschuss klären – und kritisiert die Grünen für ihre Blockadehaltung.