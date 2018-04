„Curry & Politics“ im Handelsblatt-Wirtschaftsclub: So will die SPD den Mittelstand entlasten

BerlinIn der SPD regt sich Unmut über die Äußerung des ehemaligen Bundesaußenministers und ehemaligen Chefs der Partei Sigmar Gabriel. In einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ hatte Gabriel eine Entfremdung der Politik vom Wähler beklagt. „Das hat mich wahnsinnig geärgert“, sagte Carsten Schneider, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch bei „Curry & Politics“, einer gemeinsamen Veranstaltung von Handelsblatt und „Wirtschaftswoche“ in Berlin.