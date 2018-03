Cyber-Angriff: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bundes-Hack

Was genau wollten die Angreifer erreichen - wie groß ist der Schaden?

Die im Informationsverbund Berlin-Bonn ausgetauschten Daten sind sensibel und dürften ausländische Regierung stark interessieren, etwa die Pläne der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Ukraine-Krise. Offen ist aber, was die Hacker genau erbeuten konnten. Unklar ist zudem, ob neue Sicherheitsmaßnahmen nötig werden, um solche Angriffe künftig zu erschweren. Dies wäre mit weiteren Kosten verbunden.