Cyberattacken gegen Mittelständler Kleiner Angriff, große Wirkung

Dabei sind Konzerne wie die großen Netzbetreiber und Versorger gegen Cyberangriffe in der Regel gut geschützt. Anders ist die Lage bei Mittelständlern und Stadtwerken, die immer öfter in den Fokus der Angreifer geraten. Das Problem: Diese Firmen verfügen häufig nicht über eine eigene IT-Sicherheitsabteilung. Damit können sie auch andere Unternehmen gefährden. „Die Angreifer setzen meist beim schwächsten Glied der Kette an“, heißt es beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg.



Auch IT-Experte Schülke kennt dieses Angriffsmuster – über externe Dienstleister in der Finanzbranche greifen Hacker große Banken an. „Wenn man Zugriff auf die Systeme eines kleinen Partnerunternehmens einer Bank hat, kann man diese viel einfacher angreifen“, sagt er. So lasse sich etwa die Kommunikation zwischen den Unternehmen ausspähen.