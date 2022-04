Cybersicherheit bei der Bundeswehr „Cyberangriffe auf Staaten sind keine Fiktion mehr – sondern Realität“

Längst wird nicht mehr auf dem Land, in der Luft und zur See gekämpft, sondern auch im Netz über Cyberattacken, Propaganda und Desinformation. Wie gut ist das Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) auch mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine dafür aufgestellt?

Das Cyberkommando ist gut aufgestellt, aber selbstverständlich muss das weiter angepasst und verbessert werden. Den Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr (CIR) gibt es ja erst seit 2017. In der Logik, dass Gefahren zu Lande, in der Luft, im Weltraum und auf See drohen, bekam der Cyberraum einen eigenen Organisationsbereich bei der Bundeswehr. Mit der Cyber-Sicherheitsstrategie von 2016 hat die Bundesregierung darüber hinaus einen ressortübergreifenden Rahmen für Deutschland geschaffen.