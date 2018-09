Cybersicherheit DIHK sagt Teilnahme an Wirtschaftsschutzkonferenz ab

Exklusiv

von Jürgen Berke 02. September 2018

Bild: dpa

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag nimmt nicht an der zentralen Wirtschaftsschutzkonferenz am kommenden Dienstag mit Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin teil.