Cybersicherheit Geheimschutz: Wenn der Kanzler zum Videocall ins Verteidigungsministerium muss

Dabei ist der Nachholbedarf in der verschlüsselten Kommunikation seit Jahren bekannt. Doch mit Russlands Angriff auf die Ukraine zeigt sich: Nicht nur die Bundeswehr steht „mehr oder weniger blank“ da, wie Generalleutnant Alfons Mais kurz nach Kriegsbeginn sagte, sondern Deutschland ist auch in der Cybersicherheit nur bedingt abwehrbereit – und muss jetzt schleunigst das aufholen, was so lange versäumt wurde.