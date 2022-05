Cybersicherheit Geheimschutz: Wenn der Kanzler zum Videocall ins Verteidigungsministerium muss

Digitalexpertin Domscheit-Berg mahnt Tempo an: „Wie gefährlich es ist, Gefahr im Verzug zu ignorieren, haben jetzt endlich mehr Entscheiderinnen und Entscheider verstanden“, sagt sie. Aber nun müsse auch in der Breite der Ressorts mehr Kompetenz in IT-Sicherheitsfragen aufgebaut werden. Ein Chief Information Security Officer in allen Bundesbehörden sei ebenso notwendig wie der Aufbau eines Cyberhilfswerks, fordert Domscheit-Berg.