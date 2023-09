Unterdessen warb sie auch für eine stärkere Veteranen-Kultur in Deutschland. Hierfür könnte sich die Wehrbeauftragte auch einen jährlich wiederkehrenden Veteranentag vorstellen. „Ich setze darauf, dass diese Debatte auch während der Invictus Games an Fahrt gewinnt und werde dafür werben“, sagte sie anlässlich des internationalen Sportfestivals Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in Düsseldorf.



Sie unterstütze die Idee eines jährlichen Veteranentages in Deutschland, die der Deutsche Bundeswehrverband wiederholt ins Gespräch gebracht hatte. Es gebe bereits eine Initiative aus dem Parlament heraus, aber auch vom Verteidigungsministerium selbst könnte ein Veteranentag angestoßen werden, erläuterte sie.