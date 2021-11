Daily Punch 500 Euro für jeden – wir brauchen endlich die Impfprämie!

Natürlich, diese Aktion wäre ungerecht. Sie würde die Zweifler und Zauderer, die Bequemen und Unvernünftigen, die einfach nur Ängstlichen und womöglich sogar die (bisherigen) Leugner noch belohnen. Egal. Die Fakten liegen auf dem Tisch, jedes noch so gute Argument pro Impfung ist ausgetauscht. Hier heiligt der Zweck das Mittel.



Nehmen wir also an, 15 Millionen Deutsche bekämen im Bestfall den Piks und die Belohnung, wären das für den Bundeshaushalt noch einmal Kosten von 7,5 Milliarden Euro. Viel Geld, absolut. Aber allein für die Coronahilfen hat der Bund bisher schon mehr als 120 Milliarden rausgehauen. Die Prämien obendrauf wären da keine Peanuts. Nur: frohe Weihnachten sollten uns das wert sein.



