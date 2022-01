Das ist Wahlkampf-Getöse, so viele hängen längst nicht am Verbrenner. Doch dass ein FDP-Minister sagt, was Wissenschaftler und Ingenieure schon lange wissen, ist hilfreich. Hätte es ein möglicher grüner Ampel-Verkehrsminister getan, wäre die Replik das Narrativ von der Verbotspartei und der staatlichen Regelungswut gewesen. So aber wird offenbar, dass die deutsche Politik in weiten Teilen der Wissenschaft und Wirtschaft hinterher argumentiert: Die nämlich hat sich längst entschieden.