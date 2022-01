Daily Punch Eine Blamage für die Ampel – jedenfalls fast

So hätte es laufen können an diesem Dienstag. Hätte. Was war passiert? Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger hatte gegenüber der Funke-Mediengruppe angedeutet, dass die Union den Vorschlag der Ampel-Koalitionäre unterlaufe, die Abgeordneten in der Frage einer allgemeinen Impfpflicht von der Fraktionsdisziplin zu entbinden. Stattdessen strebe die Unions-Fraktion an, einen eigenen, von allen Unions-Parlamentariern getragenen Antrag einzubringen. Mit der Folge, dass die Initiative der Union die größten Chancen gehabt hätte, als Gesetz verabschiedet zu werden.