Daily Punch – Forderungen zum Jahreswechsel 3 Macht Deutschland endlich zum Einwanderungsland!

Auch an anderer Stelle scheitert die Einwanderung von Fachkräften oft nicht an der Rechtslage, sondern an der Umsetzung. So muss die Ampel-Koalition dringend die deutschen Auslandsvertretungen besser ausstatten. Dort treten Menschen zum ersten Mal mit der Bundesrepublik in Kontakt, wenn sie ein Visum beantragen wollen. Es kann nicht sein, dass sie zum Teil Monate auf einen Termin warten müssen oder diesen nur per Zufallsgenerator in einem Losverfahren quasi gewinnen können. Man kann jede Fachkraft verstehen, die unter diesen Bedingungen entscheidet: „Den Versuch, nach Deutschland zu gehen, spare ich mir.“