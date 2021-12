Daily Punch – Forderungen zum Jahreswechsel Wir brauchen keine Impfpflicht, sondern mehr Markt im Gesundheitswesen

Dem Gesundheitswesen scheinen solch marktwirtschaftliche Überlegungen fremd zu sein. Seit Jahrzehnten wuchert dort die Planwirtschaft. In der Pandemie wird nun überdeutlich, wie diese der gesamten Gesellschaft schadet – und den Menschen ihre Freiheit raubt. Seit Ausbruch der Pandemie sind Milliarden aus der Steuerkasse in Form von Freihaltepauschalen an die Krankenhäuser geflossen. Dennoch mangelt es angeblich noch immer an Intensivbetten.