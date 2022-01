Daily Punch Scholz kocht – Baerbock muss Kellnern lernen

Noch bevor Baerbock richtig an ihrem Schreibtisch saß, hatte Scholz bereits die Botschaft nach Peking gesandt, dass er an den Grundzügen der deutschen Chinapolitik nichts ändern werde. Ebenso wie bei Angela Merkel sollen Verständigung und Geschäft weiterhin im Vordergrund stehen. Während die China-Depesche von Scholz noch diskret über Dritte nach Peking gespielt wurde, gibt sich der Kanzler beim Streitthema Russland keine Mühe, die Differenzen zu Baerbock unter der Decke zu halten. Für ihn ist die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Entscheidungen über die Betriebserlaubnis fällt nach dieser Lesart nicht die Politik, sondern die zuständige Beamtin in der Bundesnetzagentur. Da kann Baerbock noch so oft gegen die Pipeline wettern – Scholz hält an dem Projekt und einer im Kern russlandfreundlichen Politik fest.