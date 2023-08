Daily Punch Traut der Aktienrente endlich etwas zu!

Nun gibt es einen neuen Vorstoß, wie das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise berichtet: Ab 2024 sollen jährlich zwölf Milliarden Euro in das Generationenkapital fließen, mit drei Prozent Steigerung des Anlagebetrags pro Jahr. Bis 2035 sollen so 200 Milliarden Euro angelegt werden. Richtig so, möchte man der Koalition zurufen.