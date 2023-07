Daily Punch Zoff ums Elterngeld – eine lächerlich deutsche Debatte

Das Elterngeld ist als materielle Entlastung für alle Eltern gedacht. Und darüber hinaus als Anreiz, dass Väter sich stärker in die Kinderbetreuung einbringen und Mütter so früher ins Berufsleben zurückkehren können. Soll das künftig bei Einkommen ab 150.000 Euro nicht mehr gelten? Weil die ja locker auf 1800 Euro verzichten können? Wobei die sich in 14 Monaten auf immerhin 25.200 Euro summieren. Sind unserem Staat diese Bürgerinnen und Bürger mit ihren Kindern weniger wert?