Daniel Günther Kieler Regierungschef favorisiert Kramp-Karrenbauer

Die CDU solle künftig vor allem die Grünen als politischen Gegner verstehen: „Wir müssen als Deutsche endlich verstehen, dass unser Land in Konkurrenz zu anderen Staaten steht.“ Dazu gehöre auch, „die Klagewege zu verkürzen“, forderte er. „Denn derzeit kann man zwar endlos klagen, aber außer Verzögerungen bringt das der Umwelt kaum etwas.“ Die Union sei für Klimaschutz, aber anders als die Grünen: „Umweltschutz entsteht weniger durch Verbote als dadurch, der Wirtschaft Innovationen zu erleichtern.“



