Dank guter Konjunktur Finanzlage der Rentenversicherung verbessert sich

06. Dezember 2018

Bis 2018 dürften die Renten-Rücklagen auf knapp 38 Milliarden Euro wachsen. Bild: dpa Bild:

Dank der guten Konjunktur in Deutschland sprudeln auch die Kassen der gesetzlichen Rentenversicherung. In den ersten neun Monaten 2018 wuchsen die Beiträge so stark, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht.