Danyal Bayaz Deutschland unter Druck: „Wir spüren den Atem der Chinesen“

Bayaz plädiert trotz der Haushaltskrise für eine ausreichende Ausstattung des Klima- und Transformationsfonds (KTF), um Unternehmen vor der Abwanderung ins Ausland zu hindern. „Ich warne davor, dass US-Emissäre jetzt deutsche Unternehmen abklappern und – getreu dem Motto: You are more than welcome – mit Milliarden Dollar aus dem Inflation Reduction Act locken“, sagte Bayaz. „Es wäre naiv und fahrlässig, wenn wir da tatenlos zuschauen würden, und die Unternehmen ins Ausland gehen, um dort in Forschung und Entwicklung zu investieren. Deshalb ist es so zentral, die Mittel aus dem KTF zu sichern. Wie gut das jetzt gelungen ist, müssen wir sehen.“



Lesen Sie auch: Stellenabbau bei VW, Bosch, Audi, ZF, Conti: Der Niedergang unserer Autoindustrie hat begonnen